Кременчуцький льотний коледж відсвяткував 63-річчя

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За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 70 тисяч молодих фахівців

У п’ятницю, 30 червня, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ відсвяткував своє 63-річчя. В актовому залі коледжу на урочисту церемонію зібралися педагоги та здобувачі освіти навчального закладу, ветерани, почесні гості

На початку присутніх у залі чудового, перспективного, інноваційного навчального закладу вітала талановита молодь піснею «Кременчук».

За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 70 тисяч молодих фахівців льотно- та льотно-технічного складу, висококваліфікованих кадрів для цивільної авіації та спеціалістів різних сфер діяльності.

Випускники коледжу гордо несуть звання свого навчального закладу. Льотний коледж — це країна, у якій зростають крила для здійснення мрій, навчають та надихають для злетів справжні майстри педагогічної справи, які допомагають курсантам та студентам реалізуватися, досягнути поставлених цілей та бути справжніми «профі» у сфері обраної діяльності.

З вітальним словом до присутніх звернувся директор Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ — Руслан Петрович Яковлєв. Він адресував слова подяки всім присутнім. Грамотами нагородив найкращих працівників навчального закладу.

«Про льотний коледж написано багато статей, вдячних відгуків, книг, але щоб писали самі діти — такого ще не було! — розповіла ведуча. — Цього року творча молодь КЛК зламала стереотипи про те, що пілоти лише літають. Війна настільки підняла емоційний душевний стан курсантів та студентів, що це все вилилося на папір і вони написали збірку, яка увібрала весь біль та розпач війни в Україні».

«Війна увірвалася в наші серця» — саме таку назву має книга, сторінки якої сповнені щирими розповідями наших здобувачів освіти і випускників. На сцені виступив ідейний натхненник цієї книги — журналіст, професор, науковець, письменник, історик, краєзнавець, очільник творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України — Володимир Євгенович Шевченко.

Він розповів, що після видання книгу надіслали на Всеукраїнський конкурс «Українська мова — мова єднання». Так вона потрапила до спілки письменників, які захопилися нею та запропонували переслати в Британську національну бібліотеку. Там вона зберігається донині.

— З Полтавської області у цьому році в Британію послали лише дві книги: збірку наших студентів «Війна увірвалася в наші серця» і книгу творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ «Крізь морок війни», — підкреслив Володимир Євгенович.

Протягом свята представники спілки письменників України вручили співавторам книги грамоти, чим відзначили їхній вагомий внесок.

Продовжуючи свято, присутні також згадали мужніх захисників, воїнів ЗСУ, вони виборюють свободу та незалежність нашої держави.

Випускники коледжу теж захищають небо над Україною, на жаль, деякі — ціною власного життя. Вже п’ять загиблих — їхню пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Протягом усього заходу на сцені виступали народний гурт «Крила» та народний ансамбль спортивного танцю «Кураж» — вони дарували святковий настрій своїми виступами.