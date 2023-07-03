Сьогодні День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ: дякуємо вартовим неба за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя

Воїни-зенітники під час повномасштабної війни збили сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі БПЛА та крилатих ракет російських загарбників
Сьогодні в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України - професійне свято «вартових неба».
Це день тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак.
Воїни-зенітники під час повномасштабної війни збили сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі БПЛА та крилатих ракет російських загарбників
Про це з нагоди Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ зазначив Президент України Володимир Зеленський.
Воїнів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України привітав Міністр оборони України Олексій Резніков.
Дякуємо вартовим неба за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.