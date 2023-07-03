Сьогодні День зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ: дякуємо вартовим неба за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 159 Коментарів: 1

Воїни-зенітники під час повномасштабної війни збили сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі БПЛА та крилатих ракет російських загарбників

Сьогодні в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України - професійне свято «вартових неба».

Це день тих, хто захищає наше небо, рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста та села від ворожих атак.

Воїни-зенітники під час повномасштабної війни збили сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі БПЛА та крилатих ракет російських загарбників

Про це з нагоди Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ зазначив Президент України Володимир Зеленський.

- Ваша робота надихає, ваш професіоналізм і влучність не лишають окупантам жодного шансу. Дякую за те, що тримаєте наше небо, за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя! Слава зенітним ракетним військам! Слава Україні! — заявив глава держави.

Воїнів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України привітав Міністр оборони України Олексій Резніков.

- Сотні ворожих літаків та гелікоптерів, тисячі БПЛА та крилатих ракет російських загарбників знищили українські захисники — воїни зенітних ракетних військ ПС ЗС України. Сьогодні їхній День, сьогодні їхнє професійне свято, сьогодні, як учора й завтра, вони нищать повітряні цілі агресора, щоб врятувати військових та цивільне населення від атак із неба.

Вітаємо Вас, наші відважні воїни! Слава зенітним ракетним військам ПС ЗСУ! Слава Україні! — йдеться у його дописі.

Дякуємо вартовим неба за кожну вражену ціль, за кожне врятоване життя!