Без вторгнень і провокацій: перші результати тестувань жіночих купе УЗ

Укрзалізниця запустила пілотний проєкт поїздів далекого сполучення з жіночими купе. В компанії розповіли про перші результати тестування.
Ініціативу сприйняли «позитивно». Зазначається, що чотири рейси УЗ з жіночими купе зробили повне коло й побували в таких містах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець тощо.
Хоча декілька квитків до жіночих купе помилково продали чоловікам. Однак, в УЗ кажуть, що причину цієї похибки знайшли та вже усунули.
Також залізничники підкреслили, що ціна квитка у жіночих купе не відрізняється від ціни у звичайних. Вони також не відрізняються якістю чи наповненням.
Пасажирам нагадали, що жіночими є саме купе, а не вагони загалом. Тому чоловіки можуть вільно заходити у вагон. Проте ці вагони будуть в пріоритеті у патруля з шевроном «Залізна Безпека», який слідкуватиме за порядком.
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