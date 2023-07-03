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Без вторгнень і провокацій: перші результати тестувань жіночих купе УЗ

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 3

 

Потяги з жіночими купе зробили перше коло за маршрутами

Укрзалізниця запустила пілотний проєкт поїздів далекого сполучення з жіночими купе. В компанії розповіли про перші результати тестування.

Ініціативу сприйняли «позитивно». Зазначається, що чотири рейси УЗ з жіночими купе зробили повне коло й побували в таких містах, як Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець тощо.

«Вторгнень і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано», — йдеться у повідомлені.

Хоча декілька квитків до жіночих купе помилково продали чоловікам. Однак, в УЗ кажуть, що причину цієї похибки знайшли та вже усунули.

«Хлопців та дівчат розсадили по окремих купе за обопільною згодою», — додають в компанії.

Також залізничники підкреслили, що ціна квитка у жіночих купе не відрізняється від ціни у звичайних. Вони також не відрізняються якістю чи наповненням.

«Ми навмисне не обирали для "пілоту" найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв», — наголосили залізничники.

Пасажирам нагадали, що жіночими є саме купе, а не вагони загалом. Тому чоловіки можуть вільно заходити у вагон. Проте ці вагони будуть в пріоритеті у патруля з шевроном «Залізна Безпека», який слідкуватиме за порядком.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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