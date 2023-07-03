Ціни на АЗС Полтавщини зросли на 2-3 гривні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 3 липня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 353

Протягом вихідних днів ціни на заправках Кременчука та Полтавщини зросли на 1,50-3,00 грн на бензин та дизель, і на 0,40-1,15 грн на автогаз. Лише одна мережа АЗС не змінила ціни на своїх заправках у порівнянні з 30 червня — це Авіас. В усіх інших мережах пальне за вихідні дні подорожчало досить помітно, хоча й не так, як лякали деякі експерти.

Найбільше ціни підняли на заправках WOG — на 3 грн за літр на бензин і дизель, та на 1 грн — за газ.

Майже так само підняли вартість пального на заправках Укрнафта — на 2,9 грн за літр на бензин і дизель, та на 1,15 грн — за газ.

На АЗС OKKO бензин подорожчав на 2-3 грн, дизель на 3 грн, а ціна автогазу не змінилася.

БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,5 грн, а газ — на 1 грн за літр.

На заправках Авторанс бензин і дизель подорожчали на 1,8 грн, а газ — на 0,40 грн за літр.

U.GO підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,4 грн, а на газ — на 1 грн за літр.

BVS і Motto підняли ціни на бензин і дизель на 2 грн за літр, а на газ на 0,5 грн та 1 грн відповідно.

Експерти кажуть, що це лише початок подорожчання й ціни будуть поступово зростати протягом липня.

Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 3.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,56 +1,99 +4,267% Бензин А-95 46,80 +2,09 +4,672% Бензин А-92 44,24 +1,94 +4,591% Дизельне пальне 45,12 +1,96 +4,533% Газ автомобільний 22,94 +0,67 +3,019%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 3.07.2023 р.