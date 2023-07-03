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Ціни на АЗС Полтавщини зросли на 2-3 гривні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 3 липня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 353

 

Автомобільне пальне на заправках Полтавщини дорожчає п’ятий день поспіль

Протягом вихідних днів ціни на заправках Кременчука та Полтавщини зросли на 1,50-3,00 грн на бензин та дизель, і на 0,40-1,15 грн на автогаз. Лише одна мережа АЗС не змінила ціни на своїх заправках у порівнянні з 30 червня — це Авіас. В усіх інших мережах пальне за вихідні дні подорожчало досить помітно, хоча й не так, як лякали деякі експерти.

Найбільше ціни підняли на заправках WOG — на 3 грн за літр на бензин і дизель, та на 1 грн — за газ.

Майже так само підняли вартість пального на заправках Укрнафта — на 2,9 грн за літр на бензин і дизель, та на 1,15 грн — за газ.

На АЗС OKKO бензин подорожчав на 2-3 грн, дизель на 3 грн, а ціна автогазу не змінилася.

БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,5 грн, а газ — на 1 грн за літр.

На заправках Авторанс бензин і дизель подорожчали на 1,8 грн, а газ — на 0,40 грн за літр.

U.GO підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,4 грн, а на газ — на 1 грн за літр.

BVS і Motto підняли ціни на бензин і дизель на 2 грн за літр, а на газ на 0,5 грн та 1 грн відповідно.

Експерти кажуть, що це лише початок подорожчання й ціни будуть поступово зростати протягом липня. 

Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 3.07.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

48,56

 +1,99 +4,267%

Бензин А-95

46,80

+2,09

 +4,672%

Бензин А-92

44,24

+1,94

+4,591%

Дизельне пальне

45,12

 +1,96 +4,533%

Газ автомобільний

22,94

 +0,67 +3,019%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 3.07.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

48,99

46,99

 44,99

44,99

22,99

Motto


 44,18


43,98

22,98 

U.GO

49,55

46,55

43,55

44,95

22,55

WOG

52,99

49,99

 

47,99

24,48

Авіас

46,50

46,00

45,00

46,00

21,99

Автотранс

46,78 

 44,78

47,78

22,88

БРСМ-Нафта

43,99

 

 

42,49

22,49

ОККО

51,99

49,99

 

47,99

23,49

Укрнафта

45,90

 43,90

42,90 

42,90

22,60
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни подорожчання бензин дизель автогаз
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