Ціни на АЗС Полтавщини зросли на 2-3 гривні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 3 липня

Протягом вихідних днів ціни на заправках Кременчука та Полтавщини зросли на 1,50-3,00 грн на бензин та дизель, і на 0,40-1,15 грн на автогаз. Лише одна мережа АЗС не змінила ціни на своїх заправках у порівнянні з 30 червня — це Авіас. В усіх інших мережах пальне за вихідні дні подорожчало досить помітно, хоча й не так, як лякали деякі експерти.
Найбільше ціни підняли на заправках WOG — на 3 грн за літр на бензин і дизель, та на 1 грн — за газ.
Майже так само підняли вартість пального на заправках Укрнафта — на 2,9 грн за літр на бензин і дизель, та на 1,15 грн — за газ.
На АЗС OKKO бензин подорожчав на 2-3 грн, дизель на 3 грн, а ціна автогазу не змінилася.
БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,5 грн, а газ — на 1 грн за літр.
На заправках Авторанс бензин і дизель подорожчали на 1,8 грн, а газ — на 0,40 грн за літр.
U.GO підняла ціни на бензин на 2 грн, дизель — на 1,4 грн, а на газ — на 1 грн за літр.
BVS і Motto підняли ціни на бензин і дизель на 2 грн за літр, а на газ на 0,5 грн та 1 грн відповідно.
Експерти кажуть, що це лише початок подорожчання й ціни будуть поступово зростати протягом липня.
Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,56
|+1,99
|+4,267%
|
Бензин А-95
|
46,80
|
+2,09
|+4,672%
|
Бензин А-92
|
44,24
|
+1,94
|
+4,591%
|
Дизельне пальне
|
45,12
|+1,96
|+4,533%
|
Газ автомобільний
|
22,94
|+0,67
|+3,019%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
44,99
|
44,99
|
22,99
|
Motto
|
|
44,18
|
|
43,98
|
22,98
|
U.GO
|
49,55
|
46,55
|
43,55
|
44,95
|
22,55
|
WOG
|
52,99
|
49,99
|
|
47,99
|
24,48
|
Авіас
|
46,50
|
46,00
|
45,00
|
46,00
|
21,99
|
Автотранс
|
46,78
|
44,78
|
47,78
|
22,88
|
БРСМ-Нафта
|
43,99
|
|
|
42,49
|
22,49
|
ОККО
|
51,99
|
49,99
|
|
47,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
45,90
|
43,90
|
42,90
|
42,90
|
22,60
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