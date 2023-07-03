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Відділ поліції Полтавщини у Горішніх Плавнях розшукує безвісно зниклого Ігоря Ткаченка

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 321

 

Родичі втратили зв'язок із чоловіком ще у 2014 році

Відділом № 2 (місто Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції розшукується Ткаченко Ігор Юрійович, 1977 року народження, мешканець міста Жовті Води Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Родичі втратили зв’язок із чоловіком у 2014 році. За оперативною інформацією, Ігор Ткаченко може проживати у Київській області або на Дніпропетровщині.

Прикмети чоловіка: міцної статури, зріст 175 см, волосся темно русе коротке, очі блакитні.

— Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомити її до територіального підрозділу поліції за номерами відділу № 2 Кременчуцького райуправління поліції ГУНП в Полтавській області: (097) 900-72-98, (097)775-44-72 або 102, — йдеться в повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: розшук поліція Полтавщини Горішні Плавні
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