Відділ поліції Полтавщини у Горішніх Плавнях розшукує безвісно зниклого Ігоря Ткаченка

Відділом № 2 (місто Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції розшукується Ткаченко Ігор Юрійович, 1977 року народження, мешканець міста Жовті Води Дніпропетровської області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Родичі втратили зв’язок із чоловіком у 2014 році. За оперативною інформацією, Ігор Ткаченко може проживати у Київській області або на Дніпропетровщині.
Прикмети чоловіка: міцної статури, зріст 175 см, волосся темно русе коротке, очі блакитні.
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