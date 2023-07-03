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Кременчук, Освіта

Депутати розглянули формат навчання кременчуцьких школярів у 2023-2024 навчальному році

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 950

Розглядають дві схеми, за якими навчатимуться школярі цьогоріч. Усі варіанти винесені на розгляд у кожному навчальному закладі Кременчука

Сьогодні, 3 липня, у мерії Кременчука пройшло засідання депутатської комісії із питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури та спорту. Під час засідання депутати розглянули формат навчання школярів у 2023-2024 навчальному році.

За словами директора міського департаменту освіти Геннадія Москалика, школи вже почали думати за якою схемою навчатимуться діти цьогоріч. Тож, серед батьків провели опитування, аби уточнити яку форму навчання вони оберуть для своїх дітей.

Відомо, що за результатом опитування, більшість батьків зазначили, що не поведуть своїх дітей до шкіл.

Отже, депутати розглядають два варіанти, за якими навчатимуться школярі цьогоріч:

  • варіант № 1 — на одній паралелі буде клас, де діти навчатимуться очно, а також один або декілька класів — дистанційно;
  • варіант № 2 — у класі, де діти навчатимуть очно, буде трансляція уроку для тих, хто обрав дистанційну форму навчання. 

Усі варіанти винесені на розгляд у кожному навчальному закладі Кременчука.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук школи освіта школярі навчальний рік очно дистанційно дистанційне навчання
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