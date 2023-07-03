Буряк та картопля — рекордсмени подорожчання, бо молоді: як змінилися ціни в Кременчуці на минулому тижні

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 196

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні на ранковому брифінгу журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Наприкінці червня деякі овочі подорожчали, а інші подешевшали, що пояснюється сезонним фактором.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби минулого тижня

найбільше подорожчали:

буряк — на 21,3 грн за кг;

картопля — на 11,5 грн за кг;

молоко (пакет 0,9 л) — на 5,85 грн;

масло вершкове (пачка 0,18 кг) — на 2,5 грн;

бензин — на 75 копійок за літр.

Варто зазначити щодо бензину, дизельного пального та автогазу — за минулі вихідні вони додали в ціні по 2-3 грн.

Найбільше подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 7,88 грн за кг;

капуста білокачанна — на 4,61 грн за кг;

яйця — на 3,3 грн за десяток;

морква — на 1,08 грн за кг;

дизельне пальне — на 50 копійок за літр.

Проте, що за минулі вихідні дизель подорожчав на 2-3 грн.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.