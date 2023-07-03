У Кременчуці харків'янин побив і пограбував львів'янина

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У разі визнання вини судом, фігурантові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

2 липня близько 14.20 на вул. Київській у Кременчуці пограбували чоловіка. Повідомлення про це до Кременчуцького районного управління поліції надійшло від місцевих жителів. На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліціянти-спецпризначенці.

У поліції Полтавщини повідомили, що грабіжника оперативно затримали.

— У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт. Унаслідок інциденту 42-річний мешканець Харківщини завдав тілесних ушкоджень 60-річному мешканцю Львівщини та заволодів його грішми. Наразі правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання, щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — зазначив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

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