У Кременчуці харків'янин побив і пограбував львів'янина

2 липня близько 14.20 на вул. Київській у Кременчуці пограбували чоловіка. Повідомлення про це до Кременчуцького районного управління поліції надійшло від місцевих жителів. На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліціянти-спецпризначенці.
У поліції Полтавщини повідомили, що грабіжника оперативно затримали.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.
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