У Кременчуці «нінджя» кидався на сусідок із нунчаками та косою — соцмережі

Увечері 2 липня на вул. Чумацький Шлях сусід кидався на жінок з різноманітною зброєю. Про це постраждалі повідомили у спільноті h.kremenchug.
За їх словами, на місце викликали патрульних і медиків, але їм так і не вдалося вгамувати дебошира. Щоразу, як його заводили у квартиру, він повертався із новою зброєю: сокирою, нунчаками, косою...
Через дії сусіда одній із жінок довелося ночувати в іншому місці.
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