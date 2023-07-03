У Кременчуці «нінджя» кидався на сусідок із нунчаками та косою — соцмережі

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 618

Увечері 2 липня на вул. Чумацький Шлях сусід кидався на жінок з різноманітною зброєю. Про це постраждалі повідомили у спільноті h.kremenchug.

За їх словами, на місце викликали патрульних і медиків, але їм так і не вдалося вгамувати дебошира. Щоразу, як його заводили у квартиру, він повертався із новою зброєю: сокирою, нунчаками, косою...

Через дії сусіда одній із жінок довелося ночувати в іншому місці.