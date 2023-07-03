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Тариф на воду залишиться незмінним — НКРЕКП скасувала рішення

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 435

 

Зеленський виступив проти такого підвищення

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду. Про це йшлося на засіданні комісії.

Зокрема, голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 34 водоканалів. У цьому переліку також був і КП «Кременчукводоканал», який здійснює водопостачання і водовідведення у нашому місті. Тож з 1 липня для кременчужан тариф з водопостачання мав підвищитися на 36%, а з водовідведення (каналізації) — на 23%. Загалом підвищення мало скласти 9,36 грн/м3 (вартість 1 м3 водопостачання та водовідведення). За розрахунками комісії, платіжка для середньостатистичної сім’ї (2–3 особи) приблизно мала збільшитися на 60 грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукводоканал водопостачання водовідведення НКРЕКП
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