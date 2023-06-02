Третього липня у Кременчуці дасть концерт гурт «Без обмежень»

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3 липня у Кременчуці дасть концерт гурт «Без обмежень» у рамках благодійного туру «Разом до перемоги». Виступ відбудеться о 19.00 у Міському палаці культури.

«Без обмежень» — український гурт, який збирає тисячні зали у містах і мільйони прослуховувань на музичних платформах. Їх творчість — це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого й незламного. У їх музиці б’ється воля, їх піснями розлітається слава України!

«Без обмежень» люблять за якісну українську музику, відвертість та громадянську позицію. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.

Концерти гурту набули нового значення: це заклик «Не мовчіть!» та присвята нашим Героям. А кожен квиток – не просто донат ЗСУ, це внесок у перемогу України!

На концерті прозвучать улюблені та нові пісні: «Зорі запалали», «Героям», «Без неї ніяк», «Листопад», «Вільні люди» та інші. Музиканти обіцяють потужну атмосферу.

Купити квитки можна за посиланням. Вартість – 290-940 гривень.