На Кременчуччині із понад 600 захисних споруд лише 10% не готові до прийому людей

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Зараз у громадах проводять ремонтні роботи щодо доведення цих захисних споруд до встановлених норм

Минулої п’ятниці, 30 червня, на розширеному засіданні Полтавської обласної військової адміністрації, з участю представників силових структур та територіальних громад, розглядався стан захисних споруд на території області.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, в ході проведеної перевірки вияснилося, що із понад 600 захисних споруд, які є на території району, тільки 10% не готові до прийому людей.

— Зараз у громадах проводять ремонтні роботи, щоб довести ці захисні споруди до встановлених норм. Завтра відбудеться засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, де ми розглянемо усі питання щодо роботи захисних споруд. Завдання — привести усі захисні споруди у відповідність та забезпечити їх безперебійну роботу, щоб не повторилася ситуація, яка була у Києві, коли загинули люди. Це питання у нас постійно відпрацьовується і воно потребує постійної уваги та контролю, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, на Полтавщині у червні рятувальники, поліція та представники органів місцевого самоврядування проводили обстеження захисних споруд на їх доступність, готовність до використання за призначенням та оснащеність спеціальним майном. За 5 днів 50 оперативних груп перевірили всі 2460 укриттів. З них 20% визнали непридатними до прийому людей. Про це повідомляла Полтавська ОВА.