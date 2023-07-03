На Кременчуччині із понад 600 захисних споруд лише 10% не готові до прийому людей

Зараз у громадах проводять ремонтні роботи щодо доведення цих захисних споруд до встановлених норм
Минулої п’ятниці, 30 червня, на розширеному засіданні Полтавської обласної військової адміністрації, з участю представників силових структур та територіальних громад, розглядався стан захисних споруд на території області.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, в ході проведеної перевірки вияснилося, що із понад 600 захисних споруд, які є на території району, тільки 10% не готові до прийому людей.
Нагадаємо, на Полтавщині у червні рятувальники, поліція та представники органів місцевого самоврядування проводили обстеження захисних споруд на їх доступність, готовність до використання за призначенням та оснащеність спеціальним майном. За 5 днів 50 оперативних груп перевірили всі 2460 укриттів. З них 20% визнали непридатними до прийому людей. Про це повідомляла Полтавська ОВА.
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