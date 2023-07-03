Як у Кременчуці відбувся турнір із блискавичних шахів до дня Конституції України

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 150

Відкрита Першість Спортивного клубу «Нафтохімік» з блискавичних шахів до дня Конституції України

30 червня в Палаці Культури «Нафтохімік» відбувся шаховий турнір до дня Конституції України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив тренер Андрій Зазуляк.

У змаганнях взяли участь 34 гравці, від 8 до 71 років. Наймолодші учасники протягом 9 турів та впродовж чотирьох годин у запеклій боротьбі здобували шаховий досвід від більш досвідчених гравців.

За підсумками, чемпіоном став першорозрядник Михайло Швачич, який набрав 7 очок. Друге місце посів КМС Віктор Аміров, який набрав також 7 очок та поступився чемпіону за додатковими показниками. Третє місце зайняв першорозрядник Кибкало Володимир, набравши 6,5 очок.

Дівчата:

1 місце Хоменко Тетяна 6 очок

2 місце Попадюк Ольга 5

3 місце Капацина Софія 4

До 16 років:

1 місце Пушков Олександр 6 очок

2 місце Ємець Максим 5.5

3 місце Ходаковський Михайло 4.5

До 14 років:

1 місце Здоровець Анна 5.5 очок

2 місце Риндіна Альона 5

3 місце Сьоміна Марина 4

До 12 років:

1 місце Поливко Максим 5

2 місце Романченко Аліса 4.5

3 місце Карпов Андрій 4.5

До 10 років:

1 місце Зазуляк Христина 4.5

2 місце Граховецький Адріан 4

3 місце Попадюк Роман 3.5

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів м. Кременчука, Спортивного Клубу та Палацу культури «Нафтохімік».