Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Кременчук

Як у Кременчуці відбувся турнір із блискавичних шахів до дня Конституції України

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 150

 

У змаганнях взяли участь 34 гравці

Відкрита Першість Спортивного клубу «Нафтохімік» з блискавичних шахів до дня Конституції України
30 червня в Палаці Культури «Нафтохімік» відбувся шаховий турнір до дня Конституції України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив тренер Андрій Зазуляк.
У змаганнях взяли участь 34 гравці, від 8 до 71 років. Наймолодші учасники протягом 9 турів та впродовж чотирьох годин у запеклій боротьбі здобували шаховий досвід від більш досвідчених гравців.

За підсумками, чемпіоном став першорозрядник Михайло Швачич, який набрав 7 очок. Друге місце посів КМС Віктор Аміров, який набрав також 7 очок та поступився чемпіону за додатковими показниками. Третє місце зайняв першорозрядник Кибкало Володимир, набравши 6,5 очок.

Дівчата:
1 місце Хоменко Тетяна 6 очок
2 місце Попадюк Ольга 5
3 місце Капацина Софія 4

До 16 років:
1 місце Пушков Олександр 6 очок
2 місце Ємець Максим 5.5
3 місце Ходаковський Михайло 4.5

До 14 років:
1 місце Здоровець Анна 5.5 очок
2 місце Риндіна Альона 5
3 місце Сьоміна Марина 4

До 12 років:
1 місце Поливко Максим 5
2 місце Романченко Аліса 4.5
3 місце Карпов Андрій 4.5

До 10 років:
1 місце Зазуляк Христина 4.5
2 місце Граховецький Адріан 4
3 місце Попадюк Роман 3.5

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів м. Кременчука, Спортивного Клубу та Палацу культури «Нафтохімік».

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх