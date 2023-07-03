Вчора ввечері в Кременчуці патрульні виявили наркотики у неповнолітнього хлопця

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Ймовірно наркотичну речовину в пакетах поліцейські виявили під час поверхневої перевірки підлітка на вулиці Європейській

Вчора, близько 23.00, на вулиці Європейській під час поверхневої перевірки патрульні виявили в молодика поліетиленові пакети з, ймовірно, наркотичною речовиною.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука.

Як з’ясувалось після перевірки, цей хлопчина — неповнолітній. Правоохоронці викликали на місце події матір підлітка та слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

Поліція нагадує, що санкціями ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачено максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.