На Полтавщині 20% укриттів визнали непридатними до прийому людей

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За 5 днів 50 оперативних груп загальною чисельністю понад 200 людей перевірили всі 2460 укриттів в області

На Полтавщині 20% укриттів визнали непридатними до прийому людей. Про це повідомила Полтавська ОВА.

З 2 червня рятувальники, поліція, представники органів місцевого самоврядування розпочали обстеження захисних споруд на доступність, готовність до використання за призначенням і оснащеність спеціальним майном. За 5 днів 50 оперативних груп загальною чисельністю понад 200 людей перевірили всі 2460 укриттів.

Начальник відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України в Полтавській області Олександр Мусійко на брифінгу розповів:

— Обстеження фонду захисних споруд були оперативними, тривали і вдень, і вночі, перевірялася готовність укриттів під час сигналу «Тривога». Станом на 7 червня всі укриття області перевірені, близько 100 виявилися зачиненими. 20% укриттів визнані непридатними до прийому населення. Основні причини непридатності — незадовільний технічний і санітарний стани, невідповідність вимогам до захисних споруд. Деякі були підтоплені.

За результатами оглядів сформували відповідні акти, які передали власникам захисних споруд, органам місцевого самоврядування, щоб вжили заходів. Окрім того, з 2 червня на лінію «101» надійшло одне повідомлення щодо закритого укриття після оголошення тривоги.

Надалі комісії продовжуватимуть роботу, зокрема оглядатимуть укриття, які були зачинені або непридатні до використання на предмет усунення зауважень.

Під час перевірок комісії звертають увагу на доступність укриттів під час тривоги, санітарний стан, наявність вказівників руху, інформаційних табличок, протипожежної системи, вентиляції, забезпечення продуктами і водою, місцями для сидіння.

За словами Олександра Мусійка, за останній рік в області збільшилася кількість захисних споруд цивільного захисту на 500 об’єктів.