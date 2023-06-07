Мережу централізованого опалення у Кременчуці готують до осінньо-зимового періоду

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 137

КП «Теплоенерго» проводить ремонтні роботи на мережі централізованого опалення, готуючись до осінньо-зимового періоду. Наразі поточні ремонти з заміною ушкоджених ділянок трубопроводів ведуться у центральній частині Кременчука, на Раківці та на Першому Занасипу. Ремонтується також обладнання теплових пунктів та проводиться теплоізоляція наземних трубопроводів.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

У мерії пояснюють, що з кожним роком збільшується кількість аварійних ситуацій на системах теплопостачання через застарілість комунікацій.

Минулого тижня КП «Теплоенерго» замінило 30 метрів трубопроводу та 4 запірні арматури, відновило ізоляцію на 144 метрах наземного трубопроводу. Наразі комунальними планують замінити ще 100 метрів зношеного трубопроводу в центрі міста, а в рамках проєкту «Енергоефективна Раківка» проводять монтаж трубопроводу центрального опалення на правобережжі Кременчука.