По залізничній станції «Кременчук» змінили розклад руху та маршрути поїздів у червні. Про це «Телеграфу» повідомили на залізничному вокзалі.
Так, з 12 червня поїзд «Кременчук - Ворохта» їхатиме до Чернівців (з Івано-Франківська). Дати відправлення - 12, 14, 16, 18, 20, 22 червня. В інші дні потяг курсуватиме до Ворохти. Час відправлення - о 17.02. Тимчасові зміни у русі пов’язані з ремонтом залізничної колії.
Крім того, з 10 червня - новий розклад руху приміських потягів.
Кременчук - Полтава:
Також подовжили маршрут поїзда Кременчук - Ромодан до Сули (з 10 червня ходитиме з понеділка по четвер), час відправлення - 8.00.
З п'ятниці по неділю в той таки час відправлятиметься потяг Кременчук - Гадяч.
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