У Кременчуці ряд потягів змінили розклад руху та маршрути (години відправлення)

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З 12 по 22 червня поїзд «Кременчук - Ворохта» їхатиме до Чернівців

По залізничній станції «Кременчук» змінили розклад руху та маршрути поїздів у червні. Про це «Телеграфу» повідомили на залізничному вокзалі.

Так, з 12 червня поїзд «Кременчук - Ворохта» їхатиме до Чернівців (з Івано-Франківська). Дати відправлення - 12, 14, 16, 18, 20, 22 червня. В інші дні потяг курсуватиме до Ворохти. Час відправлення - о 17.02. Тимчасові зміни у русі пов’язані з ремонтом залізничної колії.

Крім того, з 10 червня - новий розклад руху приміських потягів.

Кременчук - Полтава:

Відправлення - о 5.41, прибуття - о 8.07

Відправлення - о 8.41, прибуття - о 12.25

Відправлення - о 13.55, прибуття - о 17.37.

Також подовжили маршрут поїзда Кременчук - Ромодан до Сули (з 10 червня ходитиме з понеділка по четвер), час відправлення - 8.00.

З п'ятниці по неділю в той таки час відправлятиметься потяг Кременчук - Гадяч.





