Слуга народу – Полтавщина
Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

У Кременчуці ряд потягів змінили розклад руху та маршрути (години відправлення)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 242

З 12 по 22 червня поїзд «Кременчук - Ворохта» їхатиме до Чернівців

По залізничній станції «Кременчук»  змінили розклад  руху та маршрути поїздів у червні. Про це «Телеграфу» повідомили на залізничному вокзалі. 

Так, з 12 червня поїзд «Кременчук - Ворохта» їхатиме до Чернівців (з Івано-Франківська). Дати відправлення  - 12, 14, 16, 18, 20, 22 червня. В інші дні потяг курсуватиме до Ворохти. Час відправлення - о 17.02. Тимчасові зміни у русі пов’язані з ремонтом залізничної колії.

Крім того, з 10 червня - новий розклад руху приміських потягів.

Кременчук - Полтава:

  • Відправлення - о 5.41, прибуття - о 8.07
  • Відправлення - о 8.41, прибуття - о 12.25
  • Відправлення - о 13.55, прибуття - о 17.37.

Також подовжили маршрут поїзда Кременчук - Ромодан до Сули (з 10 червня ходитиме з понеділка по четвер), час відправлення - 8.00.

З п'ятниці по неділю в той таки час відправлятиметься потяг Кременчук - Гадяч.



0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: транспорт потяг розклад Ворохта Полтава Ромодан Сула Чернівці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх