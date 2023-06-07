Триває облаштування укриття в дитячому садку в Потоках Кременчуцької громади

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 184

У підвальному приміщенні дитячого садочка с. Потоки тривають роботи з облаштування укриття. Роботи відбуваються під контролем місцевого старости Юрія Зорі.

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

За його словами, у підвалі провели ревізію комунікацій та поставили підрядникові завдання повністю замінити покриття підлоги, встановити нові двері в усіх санвузлах.

— Наша мета — роботи повинні бути виконані на тому ж рівні, що і в міських сховищах, щоб і вихованці, і працівники закладу почувалися комфортно та захищено, — заявив міський голова.

Читайте також: