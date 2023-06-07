Триває облаштування укриття в дитячому садку в Потоках Кременчуцької громади

У підвальному приміщенні дитячого садочка с. Потоки тривають роботи з облаштування укриття. Роботи відбуваються під контролем місцевого старости Юрія Зорі.
Про це на своїй facebook-сторінці повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.
За його словами, у підвалі провели ревізію комунікацій та поставили підрядникові завдання повністю замінити покриття підлоги, встановити нові двері в усіх санвузлах.
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