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Триває облаштування укриття в дитячому садку в Потоках Кременчуцької громади

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 184

 

Роботи контролює староста

У підвальному приміщенні дитячого садочка с. Потоки тривають роботи з облаштування укриття. Роботи відбуваються під контролем місцевого старости Юрія Зорі.

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

За його словами, у підвалі провели ревізію комунікацій та поставили підрядникові завдання повністю замінити покриття підлоги, встановити нові двері в усіх санвузлах.

— Наша мета — роботи повинні бути виконані на тому ж рівні, що і в міських сховищах, щоб і вихованці, і працівники закладу почувалися комфортно та захищено, — заявив міський голова.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: facebook-сторінка Віталія Малецького
Теги: укриття підвал дитячий садок Потоки
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