Ось що кременчужанам відповіла Полтавська ОВА щодо відкриття шкіл та садків

Батьківська спільнота не збирається опускати руки, далі боротиметься за те, щоб діти очно відвідували заклади освіти
Кременчужани отримали відповідь від Полтавської обласної військової адміністрації на звернення щодо відкриття шкіл та садків у нашому місті.
Нагадаємо, містяни направляли звернення до Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового, але його переадресували на Полтавську ОВА.
Полтавська ОВА зазначає, що зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили кошти на капітальні ремонти та облаштування укриттів у школах №1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 та дитсадках №6 та 19. На даний час завершені роботи у школах №4, 16, 27 та 29, в інших закладах їх планують завершити до 1 вересня.
Також у відповіді йшлося, що обласна влада підтримує очний або змішаний формат навчання у 2023-2024 роках, тому проводитиме у школах області облаштування укриттів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50%.
От що написала «Телеграфу» кременчужанка Любов:
«Відповідь Полтавської ОВА, якій «спустили» наше звернення до міністра освіти і науки Оксена Лісового, ми отримали саме в День захисту дітей. Вельми символічно. Дива знову не сталося. У відповіді немає ні слова про моніторинг ПОВА діяльності міської влади Кременчука. Ось як про моніторинг вказано в листі, який батьки раніше отримали з МОН:
Певним досягненням можна вважати, що у відповіді ПОВА названі номери навчальних закладів, яким виділені кошти на проведення капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів та зазначено, що роботи в цих закладах планують завершити до 1.09.2023. Проте проблема освіти дошкільнят у м. Кременчук залишається невирішеною, адже кошти виділили лише на 2 садочки. Нагадаю, що у м. Кременчук зареєстровано 46 садочків. Отака невтішна математика. І тимчасове відкриття садочків на базі шкіл з 10-20 дітками з одного садочка на 4 години без гарячого харчування дає лише «красиву» статистику для звітування «нагору» і можливість маніпуляцій «міська влада відкрила, а батьки не водять, купа вільних місць». Не водимо, бо від самого початку «окозамилювальне» відкриття садочків було організовано таким чином, аби й не водили.
Та батьківська спільнота не опускає руки. Вчора (7 червня – ред.) відбулася зустріч активістів з народним депутатом України Інною Совсун (на фото вище – ред.), яка, до речі, працювала першою заступницею міністра освіти і науки у 2014-2016 роках. Тож рухаємося далі.»
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