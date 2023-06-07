Ось що кременчужанам відповіла Полтавська ОВА щодо відкриття шкіл та садків

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 729

Кременчужани отримали відповідь від Полтавської обласної військової адміністрації на звернення щодо відкриття шкіл та садків у нашому місті.

Нагадаємо, містяни направляли звернення до Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового, але його переадресували на Полтавську ОВА.

Полтавська ОВА зазначає, що зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили кошти на капітальні ремонти та облаштування укриттів у школах №1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 та дитсадках №6 та 19. На даний час завершені роботи у школах №4, 16, 27 та 29, в інших закладах їх планують завершити до 1 вересня.

Також у відповіді йшлося, що обласна влада підтримує очний або змішаний формат навчання у 2023-2024 роках, тому проводитиме у школах області облаштування укриттів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50%.

От що написала «Телеграфу» кременчужанка Любов:

«Відповідь Полтавської ОВА, якій «спустили» наше звернення до міністра освіти і науки Оксена Лісового, ми отримали саме в День захисту дітей. Вельми символічно. Дива знову не сталося. У відповіді немає ні слова про моніторинг ПОВА діяльності міської влади Кременчука. Ось як про моніторинг вказано в листі, який батьки раніше отримали з МОН:

Також частиною другою статті 56 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що місцеві державні адміністрації проводять моніторинг роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом та Законом України «Про освіту».

Певним досягненням можна вважати, що у відповіді ПОВА названі номери навчальних закладів, яким виділені кошти на проведення капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів та зазначено, що роботи в цих закладах планують завершити до 1.09.2023. Проте проблема освіти дошкільнят у м. Кременчук залишається невирішеною, адже кошти виділили лише на 2 садочки. Нагадаю, що у м. Кременчук зареєстровано 46 садочків. Отака невтішна математика. І тимчасове відкриття садочків на базі шкіл з 10-20 дітками з одного садочка на 4 години без гарячого харчування дає лише «красиву» статистику для звітування «нагору» і можливість маніпуляцій «міська влада відкрила, а батьки не водять, купа вільних місць». Не водимо, бо від самого початку «окозамилювальне» відкриття садочків було організовано таким чином, аби й не водили.

Та батьківська спільнота не опускає руки. Вчора (7 червня – ред.) відбулася зустріч активістів з народним депутатом України Інною Совсун (на фото вище – ред.), яка, до речі, працювала першою заступницею міністра освіти і науки у 2014-2016 роках. Тож рухаємося далі.»