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Кременчуччина попрощалася з військовим молодшим сержантом ЗСУ Владиславом Соломком

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 381

 

Вічна пам'ять та шана загиблому Герою 

Сьогодні, 7 червня, громада Горішніх Плавнів попрощалася із загиблим на російсько-українській війні військовим, молодшим сержантом Збройних Сил України Владиславом Костянтиновичем Соломком.

 

Народився Владислав Костянтинович Соломко 30 жовтня 1990 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №2, вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, де здобув кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка. У 2010-2011 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2011 році розпочав свою трудову діяльність у компанії FERREXPO на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно з роботою продовжував навчатися в Національному гірничому університеті, де здобув кваліфікацію гірничого інженера-електромеханіка.

У 2014-2015 роках на початку російсько-української війни захищав Батьківщину у Донецькій області. У 2016 році був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

З першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, був мобілізований на військову службу до 72 бригади. 3 червня 2023 року під час бойових дій командир відділення мінометної батареї молодший сержант Збройних Сил України Владислав Соломко героїчно загинув біля населеного пункту Водяне Донецької області.

Владислав Соломко був похований із військовими почестями на кладовищі Горішніх Плавнів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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