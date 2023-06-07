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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмувалася 70-річна велосипедистка

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 147

 

Унаслідок ДТП жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 7 червня, близько 9.30, у місті Гребінка Лубенського району. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, під керуванням 56-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 70-річна місцева жителька. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Гребінківської лікарні.

За даним фактом слідчими підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини встановлює обставини та причини ДТП.

 


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: ДТП поліція Полтавщини велосипедист
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