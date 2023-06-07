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Лікарня «Правобережна» замовила проєкт встановлення сонячної електростанції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 148

Заплатять 97 тис. гривень

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 6 червня уклала договір із ФОП Олександр Яцина на розробку проєктно-кошторисної документації із встановлення сонячної електростанції на покрівлі лікарні. Ціна договору склала 97,3 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з договором, проєкт має бути виготовлений та затверджений експертизою протягом 15 днів з дня підписання договору. 

Зазначимо, раніше лікарні «Правобережній» на ці потреби виділяли кошти зі стабілізаційного фонду.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Олександр Яцина зареєстрований 7 років тому у Кременчуці. У публічних закупівлях бере участь із 2017 року, загальна сума укладених договорів 1,48 млн гривень. Переважна більшість контрактів на проєктування укладена із місцевими державними та комунальними установами Кременчука. 

У лікарні «Правобережна» встановлюють станцію генерації медичного кисню

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: закупівлі сонячна електростанція лікарня Правобережна
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