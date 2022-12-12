У лікарні «Правобережна» встановлюють станцію генерації медичного кисню

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У лікарні «Правобережна» встановлюють станцію генерації медичного кисню контейнерного типу.

Бюджету Кременчуцької громади це коштуватиме 1,2 млн гривень. Гроші виділили зі стабілізаційного фонду. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 9 грудня.

Нагадаємо, у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» киснева станція запрацювала у липні 2022 року. Ця станція самостійно виробляє кисень і забезпечує постійний його доступ до усіх відділень медзакладу. Вона виробляє 116 літрів за хвилину.Сама станція коштує близько 2 млн грн, близько 1,2 млн грн пішло на будівельні роботи.