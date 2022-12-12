Зима лютуватиме: найближчими днями у Кременчуці очікуються снігові замети та морози

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 950

У другій половині дня 13 грудня, починаючи з південно-західних районів Полтавщини, та вночі 14 грудня характер погоди визначатиме активний південний циклон. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології. Очікується значний сніг (на південному сході з мокрим снігом), на дорогах місцями ожеледиця.

Наприкінці дня 13 та вночі 14 грудня пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, можливі хуртовини, а місцями – снігові замети. Утворення снігового покриву на ранок 14 грудня буде висотою 5-10 см, місцями – до 15 см.

Удень 14 грудня опади припиняться, а температура знизиться до 2-7ºС морозу.