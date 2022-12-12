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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій збив двох жінок на швидкісній автотрасі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 389

 

Вони переходили дорогу у невстановленому місці

11 грудня близько 19.30 на 328 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський 32-річний полтавець на автомобілі Kia Shuma збив двох жінок 25 та 32 років, які переходили швидкісну автотрасу у невстановленому місці. 

За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок ДТП обох пішоходок з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарень Полтави.

За даним фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної події.

Поліція Полтавщини закликає пішоходів суворо дотримуватися правил дорожнього руху і для власної безпеки скористатися наступними порадами:

  • не виходити на проїжджу частину раптово, а переходити дорогу лише у встановлених місцях (краще почекати, адже на слизькій дорозі від різкого гальмування маневр автомобіля може бути непередбачуваним);
  • для власної безпеки використовувати світловідбивні елементи, щоб бути максимально помітними для водіїв в умовах вимкнення вуличного освітлення; 
  • з настанням сутінків необхідно бути максимально пильними та обережними, рухатися по тротуарах, а якщо їх немає – по краю дороги, назустріч транспорту.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП пішоходи траса Полтава травми госпіталізація
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