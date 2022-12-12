На Полтавщині водій збив двох жінок на швидкісній автотрасі

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Вони переходили дорогу у невстановленому місці

11 грудня близько 19.30 на 328 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський 32-річний полтавець на автомобілі Kia Shuma збив двох жінок 25 та 32 років, які переходили швидкісну автотрасу у невстановленому місці.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок ДТП обох пішоходок з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарень Полтави.

За даним фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної події.

Поліція Полтавщини закликає пішоходів суворо дотримуватися правил дорожнього руху і для власної безпеки скористатися наступними порадами: