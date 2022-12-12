У Кременчуці дітей-переселенців кличуть на безкоштовне солодке свято у Kofan

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 99

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує дітей тимчасових переселенців віком від 6 до 12 років на солодке безкоштовне дитяче свято «Завітай, Миколай!», яке відбудеться 19 грудня в 11.00 в кафе Kofan.

Кафе знаходиться за адресою: вул. Лесі Українки, 27 (зупинка транспорту «Техучилище»).

Кількість місць обмежена (20 дітей), тому попередній запис обов'язковий. Звертатися за телефоном: 050-59-488-14 (В'ячеслав).

Для реєстрації треба буде надати: