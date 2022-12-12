У Кременчуці дітей-переселенців кличуть на безкоштовне солодке свято у Kofan

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує дітей тимчасових переселенців віком від 6 до 12 років на солодке безкоштовне дитяче свято «Завітай, Миколай!», яке відбудеться 19 грудня в 11.00 в кафе Kofan.
Кафе знаходиться за адресою: вул. Лесі Українки, 27 (зупинка транспорту «Техучилище»).
Кількість місць обмежена (20 дітей), тому попередній запис обов'язковий. Звертатися за телефоном: 050-59-488-14 (В'ячеслав).
Для реєстрації треба буде надати:
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер