У Придніпровському парку збиратимуть підписи, аби відкрили школи та садки у Кременчуці

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 278 Коментарів: 1

Долучитися можна 29 квітня з 12.00 до 14.00

У суботу, 29 квітня, з 12.00 до 14.00 збиратимуть підписи у центральній частині міста, а саме у Придніпровському парку на центральній алеї, аби відкрили школи та садки у Кременчуці. Про це ТЪ стало відомо від кременчужанки Любові.

Усіх охочих запрошують долучитися і поставити свій підпис під зверненням до міністра освіти Оксена Лісового щодо відкриття садочків і шкіл нашого міста.

Нагадаємо, кременчуцькі батьки вже неодноразово виходити на мітинг під мерію Кременчука та вимагали, щоб навчальні заклади запрацювали у режимі офлайн.