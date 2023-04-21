Під дощем кременчуцькі батьки «штурмували» мерію – знову вимагали відкрити дитячі садки

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Дітям, яких привели на мітинг, нічого не залишалося, як у цей час гратися під ялинкою та у клумбах біля мерії

21 квітня кременчуцькі батьки знову прийшли «штурмувати» мерію з вимогами, аби міська влада відкрила дитячі садки.

Батьків обурює те, що і школи, і дитсадки в інших містах України працюють, а у Кременчуці — ні. Те ж саме стосується кременчуцьких приватних дитячих садків: вони приймають дітей, а комунальні — ні. Батьки кажуть, що вартість приватного садка з харчуванням — 10 тисяч грн на місяць, а це середня зарплата кременчужан, і не кожна родина у змозі віддати таку суму.

— Ми збираємося не вперше і не востаннє! Доки наш мер нас не почує і не почне відповідати конкретно на наші запити, ми будемо сюди приходити, — кажуть кременчужани та додають: — Батьки повинні сидіти біля дитини, яка сидить як Мауглі, бідна, біля монітора цілий день у піжамі, нікуди не виходячи. Яке покоління ми будемо мати?

Дітям, яких привели на мітинг, нічого не залишалося, як у цей час гратися під ялинкою та у клумбах біля мерії.

Так дитину захищали від дощу

Коли міський голова Віталій Малецький зі своїми заступниками та директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом вийшов до мітингувальників, то порадив батькам брати довідки з місця роботи, що вони дійсно працюють і скільки саме годин — і дитину приймуть на повний день у дитячий садок.

Щоправда, зараз єдиний садок, який приймає дітей у нашому місті — це №13, що у Крюкові. За словами Віталія Малецького, у навчальному закладі половина вільних місць, великого попиту немає. За його статистикою, 21 квітня були присутні 24 дитини й 16 вільних місць, 20 квітня — 15 дітей і 25 вільних місць. Мер запрошував усіх охочих записувати й тимчасово водити своїх дітей у цей садок, доки не відкриються інші.

Кременчуцьким батькам міський голова Віталій Малецький пояснив, що вихованці дитячих садків ходитимуть в укриття шкіл, які розташовані поруч. А, наприклад, прямо у приміщенні ліцею №4 «Кремінь» тимчасово базуватимуться діти з трьох садків. Далі ми зібрали для вас інформацію про школи та дитсадки, які мер озвучив під час мітингу.

На Молодіжному діти з садку №61 ходитимуть до ліцею №17.

У ліцеї №4 сховище готове, але навчальний заклад не відкриють, поки не встановлять пожежну сигналізацію. На 3 поверсі будівельники завершують монтаж пожежної сигналізації, залишилися другий і перший. До 10 травня роботи мають бути завершені, підписані акти з ДСНС, тоді об'єкт поставлять на пультову охорону муніципальної варти й зможуть відкрити. Садочки №18, 25, 28 вже перевезли туди свої меблі, вони працюватимуть прямо на базі ліцею. Директорка ліцею №4 попросила разом з дитячими садками 10 травня вивести й початкову школу на очне навчання.

По ліцею №25 майже готовий проєкт по укриттю, але будівельники ще не стали до робіт.

Деякі школи (наприклад, №11, 18 та 19) знаходяться низько відносно рівня ґрунтових вод, там немає великих підвалів, тож не можна збудувати укриття. У таких випадках будуватимуть тимчасові сховища з бетонних блоків — модульні укриття на поверхні або заглиблені так, як дозволять ґрунтові води.

Гімназія №27 майже готова, там є укриття, але є питання до сигналізації (школа може бути готова до середини травня).

Гімназія №26 — високий ступінь готовності, але немає пожежної сигналізації.

У дитсадку №19 йде ремонт, там треба прибрати аварійний паркан — має відкритися до 10 травня.

У гімназії №31 зроблений проєкт на сигналізацію, гроші на неї виділили. За словами мера, сигналізація буде готова швидше, ніж укриття у підвалі.

Вихованці садка №61 зможуть ходити в укриття гімназії №26 з середини червня.

У гімназії №1 є проєктна документація, щоб виконати ремонтні роботи в укритті, у нього ходитимуть діти з садка №82. Гімназія №1 наразі використовується для видачі гуманітарної допомоги, але цей проєкт зараз згортають, у навчальному закладі зроблять ремонт. Тож школа відкриється 1 вересня, а дитсадок — раніше.

Учні ліцею №10 та дитсадку №18 ховатимуться в укриття під департаментом освіти Кременчука, коли воно буде готове (орієнтовно 1 червня).

Щодо дитсадка №35, його вихованці, можливо, ходитимуть у сховище готелю «Дніпровські зорі», щодо цього департамент освіти вестиме перемовини з власниками.

Діти з гімназії №20 та 25 садочку, який об'єднаний з 11, скоріш за все, ховатимуться в укритті одного з житлових будинків на вулиці Соборній.

Розроблена проєктна документація для сховища ліцею №5 (він обслуговуватиме садок №68).

Ясельні групи у Кременчуці не відкриватимуть, бо під час тривоги таких малих дітей ніяк буде евакуювати.

Батьки прохали, аби міська влада оприлюднила інформацію про те, який стан готовності кожної школи та садка і коли вони відкриються, але мер відповів, що цього робити не можна.

— Інформацію ніхто оприлюднювати не буде, який стан готовності і таке інше, тому що у нас є певна специфіка по роботі з укриттями, — так він пояснив.

На запитання, як батькам дізнатися, які дитячі садки і коли відкриються, він відповів, що інформуванням займатиметься департамент освіти Кременчука — дзвонитиме батькам і доноситиме інформацію.

За запитання мітингувальників, чому в інших містах та селах садки працюють, а у Кременчуці — ні, сказав:

— Я не буду вам розказувати, чому ми не можемо відкритися, але, я думаю, ви статистику ракетних ударів по Кременчуку бачили. Ми не хочемо ризикувати життям ні наших працівників, ні ваших дітей.

Мер наголосив, що після ударів по ТЕЦ у Кременчуці займалися проблемами опалення, щоб кременчужани взимку були з теплом, тоді було не до садків.

Також він зауважив, що якщо кременчужани мають інформацію, що приватні садки працюють без сховища, без реагування на повітряну тривогу, щоб надавали їхні адреси до департаменту освіти.

Періодично мітингувальники кричали: «Ганьба!» Саме під ці крики міський голова та його заступники повернулися назад у мерію.

Нагадаємо, під час зустрічі з батьками Віталій Малецький пообіцяв, що з 1 вересня у Кременчуці відкриються усі школи, але працюватимуть вони у змішаному режимі.