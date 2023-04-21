Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують теплу погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 22 квітня, вдень очікується +11...+12°C. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, північно-західний вітер, Вранці очікується дощ. Удень – без опадів. Ввечері дощ розпочнеться знову, але буде йти вже слабкіше.

Наступного дня, 23 квітня, вдень стовпчики термометрів покажуть +14...+15°C, буде сонячно, але вдень можлива невелика хмарність. Опадів не очікується. Синоптики прогнозують північний вітер на весь день.