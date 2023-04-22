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Кременчук, Гроші

Кременчуцькому КАТП 1628 додатково виділять 14 млн гривень з бюджету - на зарплату, прибирання та будівництво

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 71

Комунальному автотранспортному підприємству щомісяця не вистачає коштів, тож загальну суму витрат на поточний рік збільшать 120 млн гривень

Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 (КАТП 1628) через нестачу коштів додатково виділять з бюджету громади 14,39 млн гривень. Загальна сума витрат у 2023 році збільшиться зі 105,6 млн гривень до 120 млн гривень

Відповідні зміни до Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022-2024 роки затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 21 квітня.

У пояснювальній записці до документа сказано, що підприємству  щомісяця не вистачає коштів.

Так, діючі скориговані тарифи КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на послуги з вивезення та захоронення відходів на даний час не відповідають економічно-обґрунтованому рівню, оскільки значно зросли ціни на пальне, тож додатково необхідно 1,19 млн гривень.

Щомісяця зростають витрати підприємства на ремонт техніки - 237,8 тис. гривень; щомісячні витрати на сплату компослуг, на спецхарчування та спецодяг - 222 тис. гривень; щомісячно підприємству не вистачає коштів на зарплату - 1,83 млн гривень, з травня по грудень 2023 року - 14,4 млн гривень. На заходи з санітарного очищення Кременчука потрібно більше на 929 тис. гривень (всього - 35,2 млн гривень на рік) та 343 тис. гривень - на санітарне очищення сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Крім того, додатково необхідні  250 тисяч гривень на заплановані заходи з будівництва. 

Детальніше перелік витрат дивіться у таблицях.

 

Нагадаємо, у жовтні 2022 року КАТП 1628 виділяли з бюджету громади 1,5 млн гривень на виплату заробітної плати працівникам - тоді кошти зняли з ремонту доріг.

Раніше повідомлялося, що у березні 2023 року закупило запасних частин на 9,4 млн гривень, у січні - на 8,24 млн гривень. 

Кременчук придбає ще два сміттєвози для КАТП 1628

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КАТП 1628 сесія грощі зарплата бюджет
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