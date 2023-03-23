Кременчуцьке КАТП 1628 закуповує запчастин на 9,4 млн гривень

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Кременчуцьке автотранспортне підприємство 1628 (КАТП-1628) 16 березня 2023 року оголосило тендер на закупівлю запасних частин. Відповідно до оголошення, розміщеного у системі Prozorro, очікувана вартість закупівлі складає 9,4 млн гривень.

Так, КАТП-1628 має намір придбати 4529 запасних частин (414 найменувань) частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів. Поставку товарів необхідно буде здійснювати окремими дрібними партіями протягом 2023 року відповідно до потреб і заявок замовника.

Аукціон намічений на 24 березня 2023 року.

Зазначимо, що цього року КАТП-1628 вже робило дві великі закупівлі запчастин.

У січні було укладено договір із ФОП Чайка Вікторія Василівна на 8,24 млн гривень на поставку 4469 запчастин до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (404 найменування). Однак договір не виконано, за ним кошти не сплачували.

У лютому КАТП-1628 уклало договір із ТОВ «Укргалатрейд» на поставку 1243 запчастин для автомобілів КрАЗ (ціна — 4,9 млн гривень). Термін поставки запчастин — до кінця 2023 року.

З парком техніки кременчуцького комунального підприємства можна ознайомитися тут.

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