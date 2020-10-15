Кременчук придбає ще два сміттєвози для КАТП 1628

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 437 Коментарів: 1

На це з бюджету міста виділять 7,4 млн грн у рамках співфінансування з областю

Місто викупить два сміттєвоза для Кременчуцького КАТП 1628 в рамках закупівлі, яку проводив департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ облдержадміністрації у минулому році. Тендер уже проведений, і КАТП 1628 вже отримало два сміттєвози за кошти області – за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища.









Умови придбання – співфінансування з міського бюджету чотирьох одиниць спеціалізованої комунальної техніки у співвідношенні 50% на 50%. Тобто область за придбані сміттєвози розрахувалося, проте Кременчук не перерахував свою частку, і дві машини «зависли».

Як пояснила віцемер з фінансів Тетяна Неіленко під час засідання бюджетної депутатської комісії, передбачалося профінансувати купівлю сміттєвозів за рахунок продажу земельних ділянок. Але цей показник бюджету не виконується. Тому на сесію міськради 22 жовтня пропонується проєкт рішення «Про зміну джерела фінансування»: 7,4 млн грн (частку міського бюджету для співфінансування) виділять за рахунок фонду бюджету розвитку, за рахунок невикористаних коштів, загальна сума яких близько 100 млн грн.





Нагадаємо, КАТП 1628 в рамках обласного тендеру отримало МАЗ та китайський автомобіль DАYUN з додатковими відвалами для очищення снігу. Очікується ще дві обновки: такий самий МАЗ і китайська вантажівка.