Для отримання українського громадянства необхідно скласти іспит

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Всього для отримання громадянства України потрібно буде скласти три іспити

21 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до законів України «Про громадянство України» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо умов прийняття до громадянства України». Новація цього закону — три обов’язкових іспити для охочих стати громадянами України.

Згідно законопроєкту №76, іспити потрібно буде скласти з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Набуття українського громадянства

23 травня 2022 року в Україні була зареєстрована петиція про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України. Вона набрала необхідні 25 тис. голосів для розгляду. А 8 липня того ж року президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію та передав її до Кабміну, доручивши розглянути можливість запровадження змін.

12 липня уряд повідомив, що підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. І вже 28 липня він вніс його на розгляд Верховної Ради. Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.