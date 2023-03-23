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Кременчуцькі підприємці знову збирають підписи проти тарифів «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 197

Запрошують містян, яких не влаштовують ціни на тепло

Кременчуцькі підприємці знову збирають підписи проти тарифів, впроваджених на лівому березі Кременчука комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго». Як повідомили підприємці, на попередні листи їм не відповіли у жодній установі, але вони відступати наміру не мають. 

Вони нагадали, що «Полтаватеплоенерго» у цьому році запровадила схему двоставкового тарифу та методику нарахування, за якою доведеться платити абонплату за «тепло» цілий рік, а це «кругленька сума з наших кишень в кишеню олігархату».

Наразі група активістів збирає підписи як підприємців, тік і містян за скасування методики та просять їх підтримати.   

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що під попередніми зверненнями зібрано понад 1000 підписів. Вони просять органи влади:

  • зупинити дію Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року №315, на час воєнного стану.
  • доопрацювати положення Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінірегіону від 22 листопада 2018 року №315 
  • вжити передбачені законодавством заходи щодо встановлення для споживачів теплової енергії Кременчука тарифу на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на рівні тарифу, який діяв станом на 24.02.2022.

Повний текст звернення можна прочитати тут 230216-zajava-po-teplu-2.pdf 

Кременчуцький бізнес проти тарифів «Полтаватеплоенерго»: зібрано понад 1000 підписів

Адреси збору підписів:

р-н Макдоналдс: просп Свободи 55, ТЦ Меркурій, відділ взуття.

Центр:  Салон Галина, вул Першотравнева/ Гагаріна, 49/10  (справа від ЦНАП).

Магазин Спортландія вул Небесної сотні 21/35

Р-н Водоканал: просп Свободи 16, салон Оммі

Просп Свободи 132/2 магазин "Новий дом"

Р-н Молодіжний: вул Л. Українки 40, магазин Новий дім

Посилання на групу у Вайбері

Нагадаємо, 24 березня депутати обласної ради розглянуть кременчуцьке «тарифне питання» - проєкт рішення про зниження тарифів для лівобережжя Кременчука розглядатимуть вдруге.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: підприємці Полтаватеплоенерго тарифи звернення збір підписів
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