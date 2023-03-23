Штрафи за порушення прав споживачів збільшать удесятеро: за що торговців можуть ув’язнити

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 322

В Україні для виробників та осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах торгівлі та громадського харчування, хочуть значно посилити відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Законопроєкт №9095 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо цього його автори внесли до Верховної Ради минулого тижня.

Відповідно нього деякі адміністративні штрафи пропонується збільшити від 2-х до 10 разів, а за більш серйозні порушення притягувати винних осіб до кримінальної відповідальності.

За що представників торгівлі посилено штрафуватимуть?

У проєкті Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів (№9095) пропонується збільшити суми адміністративних стягнень (штрафів) за правопорушення, передбачені КУАП:

за відмову працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і підприємців у наданні споживачам необхідної своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів — з 17-170 грн до 170-850 грн;

за відмову споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості — з 17-306 грн до 170-1190 грн;

за надання виробниками чи продавцями недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача — з 170-850 грн до 850-1700 грн (за повторне надання недостовірної інформації протягом року з моменту першого стягнення — 1700-5100 грн);

за невиконання законних вимог посадових осіб Держпродспоживслужби про проведення перевірки діяльності по продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів — з 51-85 грн до 170-510 грн;

за ухилення від своєчасного виконання приписів посадових осіб Держпродспоживслужби про усунення порушень прав споживачів — з 17-306 грн до 340-850 грн.

Крім того, пропонується вести зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», збільшивши штрафи за порушення прав споживачів. Зокрема:

за відмову споживачу в реалізації його прав, установлених ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9 і ч. 3 ст. 10 цього Закону, — у 20-тикратному розмірі вартості продукції, але не менше 170 грн;

за виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, — у розмірі 500% відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару (наданої послуги), але не менше 850 грн;

за реалізацію продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації, — у розмірі 1000% вартості одержаної для реалізації партії товару (наданої послуги), але не менше 3400 грн;

за реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила та умови безпечного його використання — у розмірі 300% вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше 850 грн;

за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця — у розмірі 50% вартості одержаної для реалізації партії товару (наданої послуги), але не менше 170 грн;

за створення перешкод службовим особам Держпродспоживслужби у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування — у розмірі 5 – 50% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 340 грн;

за невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб Держпродспоживслужби про усунення порушень прав споживачів — у розмірі 850 грн;

за реалізацію товару, строк придатності якого минув, — у розмірі 500% вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше 170 грн;

за порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги — у розмірі 100% вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів – 5-50% вартості виконаної роботи (наданої послуги) за попередній календарний місяць, але не менше 170 грн.

Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення прав споживачів, додавши до Кримінального кодексу України статтю 184-1, яка передбачає:

за надання виробниками чи підприємцями у сферах торгівлі та громадського харчування, недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів – карати штрафом від 51 до 136 тисяч грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років;

за ті ж діяння, якщо вони призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, — карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроєкту, попри велику кількість законодавчих актів у сфері дотримання прав споживачів, при практичному їх використанні більшість норм не працює, а замість доступних та дієвих механізмів захисту прав споживачів, є лише декларативні концепції, мертві норми законів та бездіяльні державні інституції. Крім того, відсутність цілісної системи державного нагляду та контролю у цих сферах призводить до виникнення конкурентних переваг для недобросовісного бізнесу.

— Виходячи з ситуації, яка склалась у сфері захисту прав споживачів на сьогодні, враховуючи реалії правового режиму воєнного стану, критично необхідним є прийняття жорстких та послідовних рішень для відновлення ефективної роботи уповноважених державних органів, а саме — максимально спростити публічну процедуру і встановити розумні строки щодо розгляду скарг споживачів Держслужбою з питань захисту споживачів та суттєво посилити відповідальність бізнесу за порушення прав споживачів, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 9095

Розробники законопроєкту наголошують, що його основними завданнями є посилення відповідальності за порушення суб’єктами господарювання (працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг), а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів.

— Прийняття проєкту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів забезпечить надійний рівень захисту прав споживачів та дозволить більш ефективно протидіяти проявам нечесної комерційної торгівлі, — зазначають народні депутати.