На Молодіжному сьогодні не буде води

Холодне водопостачання вимкнуть через аварійні роботи
5 грудня з 8.30 у районі Молодіжного тимчасово припинять холодне водопостачання. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Комунальники виконуватимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. Воду вимкнуть до завершення робіт — орієнтовно до 17.00.
У мерії рекомендують заздалегідь зробити запас води. Після відновлення водопостачання можливе короткочасне помутніння води.
Для оперативної інформації працює диспетчерська служба КП «Кременчукводоканал»: 050-305-45-71, 067-403-97-86.
Нагадаємо, що також у місті діють планові відключення електроенергії.
