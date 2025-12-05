ГО "Захист держави"
Кременчук

На Молодіжному сьогодні не буде води

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 173

 Холодне водопостачання вимкнуть через аварійні роботи

5 грудня з 8.30 у районі Молодіжного тимчасово припинять холодне водопостачання. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».

Комунальники виконуватимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. Воду вимкнуть до завершення робіт — орієнтовно до 17.00.

Без води залишаться будинки за такими адресами:

  • просп. Лесі Українки: 21, 27, 29, 29А, 31, 36, 40, 42, 44, 46, 54А, 62, 72А, 72Б;
  • вул. Героїв України: 14, 14Г, 34, 36, 37, 39, 39А;
  • пров. Джохара Дудаєва: 6;
  • вул. Героїв Крут: 7;
  • вул. Марусі Чурай: 48, 52;
  • пров. Чорнобаївський: 44.

У мерії рекомендують заздалегідь зробити запас води. Після відновлення водопостачання можливе короткочасне помутніння води.

Для оперативної інформації працює диспетчерська служба КП «Кременчукводоканал»: 050-305-45-71, 067-403-97-86.

Нагадаємо, що також у місті діють планові відключення електроенергії.

Автор: Руслана Горгола
