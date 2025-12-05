Полтавщина долучила до «Армії відновлення» понад 8 тисяч людей

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 117

Загалом у 2025 році на суспільно корисні роботи видали вже 110 тис. направлень

У Полтавській області до державної програми «Армія відновлення» долучили понад 8 тис. людей. Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

За даними служби, у 2025 році видали 110 тис. направлень на суспільно корисні роботи. Загалом з 2022 року програмою скористалися більше 81 тис. учасників, яким видали 326 тис. скерувань. На оплату праці залучених працівників держава спрямувала 2,8 млрд грн, з них 1 млрд грн — цього року.

У службі зайнятості зазначають, що програма дозволяє людям тимчасово працювати, доки кар’єрні радники шукають для них постійне місце працевлаштування. Для громад — це спосіб залучити додаткові руки до робіт, потрібних місцевості.

Середня тривалість одного направлення нині складає 27 днів. Середня зарплата — 9,4 тис. грн. За повний місяць учасники отримують від однієї до півтори мінімальних зарплат, а на прифронтових територіях, ветерани та ветеранки — дві мінімалки.

Найбільше учасників програми — у Харківській області (11,7 тис.). Полтавщина — друга за кількістю долучених, Київщина та Сумщина — по 7,7 тис. людей.

До програми можуть долучитися зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені люди, ветерани та ветеранки. Пенсіонери віком до 70 років можуть брати участь лише на прифронтових територіях. Цьогоріч до програми вперше долучилися люди віком 60–70 років — загалом майже 500 разів, найчастіше у Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Як доєднатися до «Армії відновлення»

місцева адміністрація ухвалює рішення про проведення суспільно корисних робіт та визначає їх перелік;

охочі долучитися звертаються до будь-якого центру зайнятості;

після отримання направлення можна приступати до роботи.

Онлайн можна отримати консультацію щодо участі та умов програми.

Нагадаємо, торік ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» — на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.