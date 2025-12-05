ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Полтавщина

Полтавщина долучила до «Армії відновлення» понад 8 тисяч людей

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 117

 Загалом у 2025 році на суспільно корисні роботи видали вже 110 тис. направлень

У Полтавській області до державної програми «Армія відновлення» долучили понад 8 тис. людей. Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

За даними служби, у 2025 році видали 110 тис. направлень на суспільно корисні роботи. Загалом з 2022 року програмою скористалися більше 81 тис. учасників, яким видали 326 тис. скерувань. На оплату праці залучених працівників держава спрямувала 2,8 млрд грн, з них 1 млрд грн — цього року.

У службі зайнятості зазначають, що програма дозволяє людям тимчасово працювати, доки кар’єрні радники шукають для них постійне місце працевлаштування. Для громад — це спосіб залучити додаткові руки до робіт, потрібних місцевості.

Середня тривалість одного направлення нині складає 27 днів. Середня зарплата — 9,4 тис. грн. За повний місяць учасники отримують від однієї до півтори мінімальних зарплат, а на прифронтових територіях, ветерани та ветеранки — дві мінімалки.

Найбільше учасників програми — у Харківській області (11,7 тис.). Полтавщина — друга за кількістю долучених, Київщина та Сумщина — по 7,7 тис. людей.

До програми можуть долучитися зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені люди, ветерани та ветеранки. Пенсіонери віком до 70 років можуть брати участь лише на прифронтових територіях. Цьогоріч до програми вперше долучилися люди віком 60–70 років — загалом майже 500 разів, найчастіше у Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Як доєднатися до «Армії відновлення»

  • місцева адміністрація ухвалює рішення про проведення суспільно корисних робіт та визначає їх перелік;
  • охочі долучитися звертаються до будь-якого центру зайнятості;
  • після отримання направлення можна приступати до роботи.

Онлайн можна отримати консультацію щодо участі та умов програми.

Нагадаємо, торік ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» — на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Getty Images
Теги: Армія відновлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх