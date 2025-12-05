У Кременчуці тимчасово зупинили тролейбуси маршруту №25А+

Тролейбуси маршруту №25А+ тимчасово припинили роботу. Про це повідомили у мерії.
Причина обмеження — повідомлення ПАТ «Полтаваобленерго» щодо необхідності зменшити споживання електроенергії.
Автобуси маршруту №25 продовжують курсувати, але можливі порушення графіків.
Містян просять планувати поїздки завчасно та враховувати зміни у русі транспорту.
Нагадаємо, що також у місті діють планові відключення електроенергії.
