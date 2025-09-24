Микола Корецький
БлогЪ
Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії "Батьківщина", директор ПП "ВКП "Альфатекс

Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату

Сьогодні, 15:00
2
Блоги

 

Разом з командою небайдужих людей ми зібрали допомогу для дітей школи-інтернату в Карлівському районі. 21 дитина переміщена з окупованих територій.

Волонтери дали запит до інтернату, які речі першої необхідності потрібні дітям, отримали зворотній зв'язок і я, як депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» разом з іншими благодійниками долучилися до цієї ініціативи. Було придбано і передано дітям:

  • пральну машину;
  • кулери для питної води з бутилями;
  • бактерицидні лампи;
  • одяг, взуття, спідня білизна;
  • іграшки;
  • засоби гігієни;
  • смаколики.

Окремою радістю для діток стала футбольна форма команди «Кремінь».


Дякую за допомогу президенту футбольного клубу «Кремінь» Сергію Ковніру.

Основна сума коштів була зібрана завдяки збору, який оголосила Стефанія Материкіна у соціальних мережах. Додаткові кошти були зібрані завдяки Анні Терещенко. Окрема подяка нашим незмінним волонтерам Ользі Погасій, Альоні Суліковській, Олександру Яцині та Дар’ї Материкіній.

Діти потребують нашої уваги, тепла та відчуття, що вони важливі й потрібні. Давайте разом дарувати їм більше добра та підтримки.

0
Теги:

