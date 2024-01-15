Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького

У Полтавській обласній раді я представляю інтереси мешканців Кременчука та краю в цілому. Моя діяльність, як депутата Полтавської обласної ради, спрямована на захист інтересів громади та виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України.

Загальна інформація про діяльність за рік

У 2023 році, я, як депутат обласної ради, разом з депутатами різних рівнів на моєму окрузі, продовжив свою діяльність, спрямовану на покращення життя мешканців нашого регіону та на допомогу військовослужбовцям, соціально-незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.

Разом зі священниками та прихожанами Кременчуцько-Лубенської єпархії й іншими волонтерами, ми закупили та передали нашим захисникам системи супутникового зв’язку Starlink. Тепер військові завжди матимуть змогу поспілкуватися з близькими та рідними в місцях де немає зв'язку, бо інфраструктура знищена.

Разом з іншими волонтерами передавав військовослужбовцям з різних підрозділів ЗСУ, області турнікети, тактичні аптечки, медичні препарати (кровоспинні, знеболювальні, жарознижувальні), харчові продукти, засоби гігієни, ковдри, спальники, намети, питну воду, продукти швидкого приготування, овочі тощо. До мене зверталися волонтери і я допомагав продовольством, паливом тощо.

Також разом зі священниками й прихожанами УПЦ Кременчуцько-Лубенської єпархії ми постійно молилися за ЗСУ та рідну неньку Україну, а також збирали та передавали ЗСУ й мешканцям потерпілих від війни регіонів необхідну допомогу.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007543148432

За активну діяльність 29 листопада 2023 року я відзначений грамотою Верховної Ради України й медаллю за Заслуги перед Українським народом.

Вичерпний перелік і звіт допомоги буде надано після Перемоги.

Допомога громадянам – обов’язок депутата

Основою моєї депутатської діяльності є діалог з виборцями. Таку форму роботи, як приймання громадян, вважаю для себе пріоритетною, отже моя громадська приймальня постійно працює. Завдяки постійному контакту з виборцями, я здійснив ряд важливих ініціатив, враховуючи їхні потреби та пропозиції.

За звітний період я провів 28 особистих зустрічей, під час яких було прийнято понад 65 мешканців міста Кременчука Полтавської області. В межах своїх депутатських повноважень, за результатами розгляду звернень підготовлено та скеровано у відповідні інстанції декілька депутатських звернень та запитів.

Свою депутатську діяльність постійно висвітлюю на сторінці у мережі Facebook та місцевих засобах масової інформації.

Крім того, було оброблено понад 110 телефонних та електронних звернень громадян. Звернення в основному стосувалися доріг, екології, освітлення, щодо УПЦ, питань працевлаштування та матеріальної допомоги, медицини, пенсій, бізнесу, податкових накладних.

Війна стала викликом для всіх сфер — не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими та малозахищеними категоріями населення, тому люди часто звертаються з проханням про матеріальну (грошову) допомогу. Усі заяви були розглянуті, зібрані необхідні документи й, в міру можливості, була виділена матеріальна допомога. З депутатського фонду, спрямованих для забезпечення виконання депутатських повноважень, мною була надана матеріальна допомога 65 мешканцям Кременчука.

Участь у сесійних засіданнях, робота в постійній комісії

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата обласної ради, вважаю участь у пленарних засіданнях обласної ради та роботу в постійній комісії. Моя активна участь у комісії та фракціях була спрямована на вирішення ключових питань, які стосуються нашої області. Я взяв участь у 8 пленарних засіданнях сесії Полтавської обласної ради, а також у 8 засіданнях постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Будівництво храму

Якщо на першому місці буде Бог, то все інше буде на своєму! Тому навіть під час війни продовжую будівництво Свято-Пантелеймонівського храму у мікрорайоні I Занасипа Кременчука.

Позитивні напрацювання

1. На позачерговій сесії Полтавської обласної ради 26 вересня депутати звернулися до Кабінету міністрів з проханням передати частину Кременчуцької ТЕЦ з обласної власності у державну. Це дуже важливе рішення для кременчужан! Торік через російські обстріли було зруйновано кременчуцьку теплоелектроцентраль. Після цього її узяли на баланс облради, і частині жителів міста тепло та гарячу воду почало надавати обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго". Завдяки цьому місто вдалося забезпечити теплом в опалювальний сезон 2022-2023 років. Нині ТЕЦ хочуть повернути у власність держави. Це тому, що з обласного бюджету не можуть сплатити 1,3 мільярда гривень заборгованості, які до цього мала ТЕЦ. Тож депутати ухвалили рішення про звернення до Кабміну з проханням узяти майно Кременчуцької ТЕЦ, яке нині перебуває на балансі області, у власність держави. Я маю надію, що питання вирішиться позитивно й ТЕЦ перейде до держави. Нагадаю, що депутати від нашого міста давно борються, підтримуючи інтереси кременчужан, за прийняття справедливих тарифів. Сподіваюся, що тепер нам буде легше добитися й повернення одноставкового тарифу на опалення та гарячу воду. Ми зможемо боротися за справедливі тарифи та контролювати видатки, що впливають на формування тарифів.

Я дотримуюсь думки, що найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту, це основна мета зараз і на подальші роки.

2. На 27 позачерговій сесії Полтавської обласної ради 31 жовтня я поставив питання щодо відновлення роботи Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторію «Славутич», який закрили під час війни, а дітям-інвалідам немає де проходити реабілітацію.

3. На пленарному засіданні двадцять восьмої позачергової сесії Полтавської обласної ради 22 грудня підтримав питання передачі приміщення, в якому знаходиться Кременчуцьке відділення КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у комунальну власність Кременчуцької міської територіальної громади. Таким чином, лікарі кременчуцького шкірвендиспансеру залишаться працювати у старому приміщенні на вул. Полковника Гегечкорі (вул.1905 року).

4. Разом із колегами відвідали Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України й зустрілися з його головою Мустафою Найємом.

Ми ініціювали цю зустріч, щоб обговорити важливу для нас тему — план дій, щодо ремонту доріг на Полтавщині, тому що немає дороги через Золотоношу, погана дорога через Хорол. Тому необхідно відремонтувати хоча б одну дорогу, щоб не їздити через Решетилівку, бо це великий крюк.

Зустріч пройшла змістовно й дала результат: поблизу села Липове Кременчуцького району завершили капітальний ремонт мосту. Рух транспортом нині відкритий.

5. Взяв участь у щорічному бізнес-форумі УРБАНБІЗНЕСФЕСТ, який відбувся 22 вересня 2023 року в м. Кременчуці. Цей захід був надзвичайно важливим та значущим для нашої громади. Він був присвячений ресурсній та інституційній підтримці малого та середнього підприємництва в умовах воєнного стану, а також співпраці між представниками влади та експертним діалогом щодо перспектив післявоєнної відбудови.

Підтримка спорту

Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків моєї діяльності, тому цьому питанню я приділяю особливу увагу. І надалі особисто роблю вклад у спортивне життя нашого краю:

1. Розпочато реконструкцію зруйнованого хокейного майданчика на спорткомплексі «Юність» в кварталі 304 в місті Кременчуці Полтавської області. На жаль, холодних зим зараз немає, тому ми прийняли рішення зробити тут ще одне футбольне поле з натуральним покриттям.

2. Допомагаю підтримувати у належному стані футбольне поле, а також баскетбольне поле, будівництво якого було завершено у 2022 році в кварталі 304 Кременчука. На разі, майданчик активно використовується, як можливість реалізовувати спортивний потенціал, так і популяризувати дані види спорту серед молоді, а також надає змогу всім охочим грати у футбол та баскетбол в нормальних умовах.

3. Надав фінансову допомогу футбольній команді «Кремінь», хокейному клубу «Кременчук». Став спонсором хокейних дитячих турнірів.

З наснагою підтримуючи спортивні клуби рідного міста зараз, як депутат Полтавської обласної ради, запевняю і в подальшій допомозі розвитку спорту.

Участь у благодійних акціях

1. Напередодні одного з найвеличніших свят – Воскресіння Христового привітав з Великоднем дітей з інвалідністю та їхні сім’ї. Солодкі подарунки та продуктові набори отримали діти з особливими потребами Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім» та малозабезпечені сім’ї.

2. Привітав дітей з початком нового навчального року: підготував для них книжки, канцтовари та багато різноманітних смаколиків. Сім’ї діточок також отримали продуктові набори, адже всім потрібна допомога у скрутну сьогоднішню годину. Понад 80 подарункових наборів було розвезено сім’ям дітей з інвалідністю.

3. З нагоди Дня людей з інвалідністю разом з іншими благодійниками, влаштували незабутній захід для діточок з Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім». Захід був наповнений різноманітними цікавинками, що зробило його незабутнім для маленьких сердець. Дітки мали можливість взяти участь у різноманітних конкурсах, веселощах; поласувати смаколиками та отримати солодкі подарунки.

4. Підтримав фінансово проведення виставки вихованців гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під назвою «Живи та квітни моя Україно» та презентацію найбільшої вириванки в Україні, яку внесли до Книги рекордів України. Захід відбувся 09.12.2023 року на території Києво-Печерської лаври в музеї Народного та декоративно прикладного мистецтва України.

5. Привітав дітлахів, пенсіонерів та людей з інвалідністю з днем Святого Миколи Чудотворця. Чергові 100 подарунків знайшли своїх адресатів.

Також безпосередньо за моєї підтримки та участі відбулося декілька святкових заходів до дня Святого Миколая 19-26 грудня 2023 року. По-перше: свято для діточок з громадської організації Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім».

Я багато років допомагаю колективу громадської організації Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім» робити спогади діточок про найкращий період життя радісними та приємними. Цього року я отримав Подяку від Асоціації за високу активність, особистий внесок в благодійну діяльність та допомогу діткам.

Разом з іншими волонтерами та благодійниками ми також влаштували дітям з обмеженими можливостями ще одне неймовірне зимове свято до дня Святого Миколая. Протягом трьох років подарунки вручалися діткам по домах. Цього року задля малечі та їхніх батьків було прийнято рішення організувати веселе свято. Діточки також отримали у подарунок гарні іграшки та солодкі сюрпризи.

Громадська діяльність

1. Продовжив брати активну участь в екологічній акції за програмою Президента України «Зелена країна» — чергова масова висадка саджанців в мікрорайоні Петрівка. 25 березня 2023 року, у мікрорайоні Петрівка відбулася толока, де ми разом з мешканцями оновлювали сквер Юність, висаджуючи молоді деревця, наводили лад у прибережній зоні Сухого Кагамлика, фарбували паркан та поручні Русалчиного моста, посадили також дерева в районі будинків 85, 87 по вулиці О. Древаля.

2. У відповідь на звернення мешканців мікрорайону Петрівка за мого сприяння відремонтовано асфальтне покриття по пров. Ціолковського 2-6, а також вул. Олексія Древаля 85-87 та 101.

3. Допоміг перенести та облагородити місця для розміщення сміттєвих баків у кварталі 304 та біля будинків по вул. О. Древаля, 85-87.

4. Зробили пішохідний перехід, там де діти переходять дорогу на вул. О. Древаля.

Все, що зроблено за моєю участю, не змогло б здійснитися без міського голови Кременчука Віталія Малецького, Депутата Кременчуцької міської ради Сергія Порчиряна та комунальних служб: ШРБУ, КАТП 1628 та КП «Благоустрій Кременчука».

Мої принципи у депутатській діяльності

Сьогодні й на завжди мої принципи у депутатській діяльності будуть визначатися справедливістю, принциповістю та відкритістю. Моя робота на благо громади ґрунтується на прийнятті виважених рішень, спрямованих на поліпшення життя кожного мешканця нашої області.

У сучасних реаліях військових подій стало очевидним, що лише внесення змін може забезпечити наше майбутнє. Відкидаючи застарілі стандарти, я вірю у важливість впровадження новітніх європейських технологій та постановку людини та її потреб в центр розвитку нашого суспільства.

Моя діяльність, спрямована на покращення життя громади, знаходить своє коріння у глибокому розумінні важливості змін. Реалізація проектів, спрямованих на створення суспільства без бар’єрів, стає запорукою нашого майбутнього та успішного розвитку України.

Дякую вам за довіру та можливість працювати на благо нашої громади. Разом ми здатні зробити наш край кращим місцем для всіх нас.

Депутат Полтавської обласної ради

від партії «Батьківщина» — М. Б. Корецький



















