Єристівський ГЗК продовжує підтримувати Дмитрівський будинок захищеної старості

До новорічних свят мешканці Дмитрівського будинку захищеної старості отримали солодкі подарунки від Єристівського ГЗК Ferrexpo й щиро подякували за такий прояв тепла й доброти з боку небайдужих. Про це повідомляє ТРК «ГОК».
Загалом у Дмитрівському будинку захищеної старості проживають 32 літні людини віком від 40 до 93 років. Вони зізналися, що живуть у теплі й добрі, й завжди добре нагодовані.
Фінансування діяльності закладу відбувається коштом Ferrexpo. Щороку для цього в компанії виділяють понад 1 млн грн.
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