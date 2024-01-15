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Єристівський ГЗК продовжує підтримувати Дмитрівський будинок захищеної старості

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 189 Новини компаній

 

У Дмитрівському будинку захищеної старості проживають 32 літні людини

До новорічних свят мешканці Дмитрівського будинку захищеної старості отримали солодкі подарунки від Єристівського ГЗК Ferrexpo й щиро подякували за такий прояв тепла й доброти з боку небайдужих. Про це повідомляє ТРК «ГОК».

«Нам, літнім людям, дуже приємно отримувати подарунки й відчувати увагу. Спасибі за святковий настрій!», — прокоментувала 85-річна Галина, яка вже пів року мешкає в закладі.

Загалом у Дмитрівському будинку захищеної старості проживають 32 літні людини віком від 40 до 93 років. Вони зізналися, що живуть у теплі й добрі, й завжди добре нагодовані.
Фінансування діяльності закладу відбувається коштом Ferrexpo. Щороку для цього в компанії виділяють понад 1 млн грн.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Єристівський ГЗК будинок захищеної старості
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