Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени повернулися з медалями із Міжнародного турніру з дзюдо

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 135

 

Змагання відбувалися у Польші серед юнаків та дівчат 2007-2014 років народження

Кременчуцькі спортсмени привезли нагороди із Міжнародного турніру із дзюдо серед юнаків та дівчат 2027-2014 років народження. Інформація про це з’явилася на сайті Кременчуцької міської ради.

 

Участь у змаганнях брали участь вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо.

Перше місце у турнірі посів Іван Альошкін (43 кг), друге місце — Кирило Осиченко (90 кг). Третє місце здобув Іван Задніпрянець, а Ева Волошина опинилася на п’ятому місці.

 
Також збірна команда України посіла перше місце в загальному медальному заліку.

Підготував кременчуцьку команду до змагань тренер Андрій Волошин.

Турнір проходив у польському місті Бельско-Бяла. Участь у ньому взяли понад 1200 спортсменів з України, Польщі, Італії, Чехії, Словаччини, Словенії.

Нагадаємо, у грудні кременчуцькі спортсмени стали призерами на змаганнях з дзюдо у Горішніх Плавнях. 

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: Кременчук спорт змагання дзюдо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх