Кременчуцькі спортсмени повернулися з медалями із Міжнародного турніру з дзюдо

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 135

Змагання відбувалися у Польші серед юнаків та дівчат 2007-2014 років народження

Кременчуцькі спортсмени привезли нагороди із Міжнародного турніру із дзюдо серед юнаків та дівчат 2027-2014 років народження. Інформація про це з’явилася на сайті Кременчуцької міської ради. Участь у змаганнях брали участь вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо. Перше місце у турнірі посів Іван Альошкін (43 кг), друге місце — Кирило Осиченко (90 кг). Третє місце здобув Іван Задніпрянець, а Ева Волошина опинилася на п’ятому місці.

Також збірна команда України посіла перше місце в загальному медальному заліку. Підготував кременчуцьку команду до змагань тренер Андрій Волошин. Турнір проходив у польському місті Бельско-Бяла. Участь у ньому взяли понад 1200 спортсменів з України, Польщі, Італії, Чехії, Словаччини, Словенії. Нагадаємо, у грудні кременчуцькі спортсмени стали призерами на змаганнях з дзюдо у Горішніх Плавнях.

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