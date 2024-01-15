Кременчуцькі спортсмени повернулися з медалями із Міжнародного турніру з дзюдо

Кременчуцькі спортсмени привезли нагороди із Міжнародного турніру із дзюдо серед юнаків та дівчат 2027-2014 років народження. Інформація про це з’явилася на сайті Кременчуцької міської ради.
Участь у змаганнях брали участь вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо.
Перше місце у турнірі посів Іван Альошкін (43 кг), друге місце — Кирило Осиченко (90 кг). Третє місце здобув Іван Задніпрянець, а Ева Волошина опинилася на п’ятому місці.
Також збірна команда України посіла перше місце в загальному медальному заліку.
Підготував кременчуцьку команду до змагань тренер Андрій Волошин.
Турнір проходив у польському місті Бельско-Бяла. Участь у ньому взяли понад 1200 спортсменів з України, Польщі, Італії, Чехії, Словаччини, Словенії.
Нагадаємо, у грудні кременчуцькі спортсмени стали призерами на змаганнях з дзюдо у Горішніх Плавнях.
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