Кременчужани стали призерами на змаганнях з дзюдо у Горішніх Плавнях

22 грудня у Горішніх Плавнях пройшла відкрита першість міста з дзюдо серед юнаків та дівчат 2011-2014 р.н. Кременчуцькі спортсмени, які взяли участь у турнірі, здобули 13 медалей різного ґатунку.
Про це повідомила пресслужба міської ради Кременчука.
Кременчук представляли вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо і здобули такі нагороди:
6 золотих медалей;
5 срібних медалей;
2 бронзові медалі.
Загалом у змаганнях взяли участь 120 дзюдоїстів з Полтави, Світловодську, Кременчука та Горішніх Плавнів.
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