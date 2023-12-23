Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчужани стали призерами на змаганнях з дзюдо у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 75

 

У здобутку кременчужан — «золото», «срібло» і «бронза»

22 грудня у Горішніх Плавнях пройшла відкрита першість міста з дзюдо серед юнаків та дівчат 2011-2014 р.н. Кременчуцькі спортсмени, які взяли участь у турнірі, здобули 13 медалей різного ґатунку.

Про це повідомила пресслужба міської ради Кременчука. 

Кременчук представляли вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо і здобули такі нагороди: 

6 золотих медалей;

5 срібних медалей;

2 бронзові медалі.

Загалом у змаганнях взяли участь 120 дзюдоїстів з Полтави, Світловодську, Кременчука та Горішніх Плавнів.

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка Кремень Дзюдо
Теги: дзюдо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх