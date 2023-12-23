На Полтавщині машина збила пішохідку: жінку госпіталізували

22 грудня, приблизно о 17.30, у Миргороді автомобіль «Ford Kuga» збив пішохідку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 23 грудня.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до Миргородської лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
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