10 днів пролежав під землею та повернувся на фронт після хіміотерапії: Кременчуччина попрощалася з Олегом Погребняком

17 грудня відбулася церемонія прощання з Олегом Володимировичем Погребняком. Чоловік народився 16 липня 1973 року в с. Богданівка Семенівської громади Кременчуцього району. Про це повідомляє видання Голос Громади.
Закінчив 8 класів місцевої школи. Потім вступив до Софинського училища, де здобув спеціальність тракториста. Також Олег Володимирович навчався на водія в Хорольському ДТСААФ.
У 1991 р. його призвали до лав Збройних Сил України. Строкову службу наш земляк проходив у авіаційній частині у Харкові.
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік, виконуючи свій конституційний обов’язок, став на захист Батьківщини 14 вересня 2022 р.
В одному з героїчних боїв Олег Володимирович зазнав контузії. Чоловік 10 днів пролежав в окопі під землею без надії на порятунок. У частині були переконані, що він загинув, і вже готували речі для відправки матері. Але побратими повернулися на поле бою та знайшли його живим.
Коли Олега Володимировича відправили до госпіталю, в нього діагностували страшну хворобу. Але, не втрачаючи рішучості, чоловік продовжив службу в ЗСУ. Проходив курси хіміотерапії та знову повертався на передову.
15 грудня 2023 р. серце Олега Погребняка зупинилося.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати!
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