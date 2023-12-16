Завтра Кременчуччина попрощається із військовослужбовцем Олегом Погребняком

Завтра, 17 грудня, о 12.00 на центральній площі селища Семенівка відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем Збройних Сил України Олегом Погребняком.
Житель села Богданівка Кременчуцького району народився у 1973 році.
Олег Володимирович помер 15 грудня 2023 року від тяжкої хвороби.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять відважному сину українського народу, мужньому захиснику та справжньому патріоту України!
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