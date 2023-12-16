Фінансування програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» збільшили на 3 млн грн

Загальний обсяг фінансування програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2024 рік становить понад 39 млн грн
На позачерговій ХХІІ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 15 грудня, депутати внесли зміну до Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2022-2024 роки.
Зміни стосуються заходів та витрат, які передбачені на їх виконання у 2024 році.
Загальне фінансування збільшується на 3 млн 169 тис. грн – до понад 39 млн грн.
Зокрема, зменшуються витрати на:
- капремонт та проєктування на об’єктах нежитлового фонду комунальної власності - на 2,3 млн грн;
- виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень комунальної власності під житлові квартири – на 1,6 млн грн;
- на реконструкцію гуртожитку з влаштуванням квартир на провулку Квітки Цісик,36 – на 8,3 млн грн;
- реконструкція гуртожитку з влаштуванням квартир на проспекті Лесі Українки,28 – на 10,6 млн грн;
- поточний ремонт на об’єктах нежитлового фонду комунальної власності – на 160 тис. грн.
Водночас збільшуються втрати на:
- реконструкцію нежитлових приміщень для розміщення внутрішньо переміщених осіб – на 1 млн 277 тис. грн (передбачено провести реконструкцію приміщень на вул. Космічна, 3 та квт 278, буд. 19);
- заходи з усунення аварій в житловому фонді – на 995 тис. грн (наслідки пожежі у будинку на вул. Чумацький шлях, 1, кв. 84);
- придбання пально-мастильних матеріалів – на 363 тис. грн (потреба на 3 службові автомобілі підприємства та на автомобіль, що забезпечуватиме роботу бригади - 6 480 л, середня вартість 56 грн/л);
- придбання пально-мастильних матеріалів для роботи генераторів – на 507 тис. грн;
- придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб - на 200 тис. грн;
- оплату послуг з постачання теплової енергії у вільні приміщення комунальної власності – на 166 тис. грн;
- оплату комунальних послуг – на 2,1 млн грн;
- юридичні послуги та послуги з розроблення документації з землеустрою – на 186 тис. грн;
- оплату електроенергії у спорудах цивільного захисту – на 100 тис. грн;
- послуги з усунення символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні – на 110 тис. грн;
- заходи з усунення аварій – на 200 тис. грн;
- охорону приміщень та заходи із захисту цих приміщень – на 430 тис. грн;
- заробітну плату та нарахування на неї – на 1,4 млн грн;
- поточний ремонт для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб – на 100 тис. грн;
- поточний ремонт споруд цивільного захисту комунальної власності, що знаходяться на балансі КГЖЕП «Автозаводське» - на 8 млн грн;
- облаштування споруд цивільного захисту – на 1,1 млн грн;
- поточний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття – на 3,7 млн грн;
- капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття – на 4 млн грн;
- відкриття точок обліку споживання енергоносіїв в приміщеннях комунальної власності – на 250 тис. грн;
- забезпечення роботи бригади – на 1,2 млн грн.
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