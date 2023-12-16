Як прикрасити ялинку на Новий рік 2024? – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 163

Прикрашання новорічної ялинки – це одна з традицій, на яку щороку чекають і дорослі, і діти. 2024 рік — це рік Дерев’яного Зеленого Дракона. Щоб наступний рік приніс багатство та добробут, новорічну красуню важливо прикрашати в кольорах тварини символу року

У китайській культурі дракон символізує імператорську владу та багатство, він обожнює все розкішне, ексклюзивне, яскраве.

Колір 2024 - смарагдовий зелений, і ялинка може бути прикрашена зеленими кульками, гірляндами та іграшками.

У рік Зеленого Дракона варто використовувати зелений та його варіанти:

малахітовий,

нефритовий,

хакі,

оливковий тощо.

Також головними кольорами Дракона традиційно вважаються золотий та червоний, до того ж насичених тонів. Поєднання червоного та золотого кольорів — справжній тренд цього сезону.

Відтінки зеленого найкращий вигляд мають на білій або сріблястій ялинці, що надає декору ще більше чарівності.

Золоті кольори не лише сподобаються Дракону, а й можуть привернути фінансовий добробут.

Помаранчеві кольори також стануть чудовим вибором 2024 року. Цей яскравий колір асоціюється із сонцем, радістю життя та традиційними новорічними мандаринами, що, безумовно, сподобається Дракону.

Фіолетові тони нададуть ялинці загадковості та таємничості. Фіолетовий та пурпуровий завжди вважалися королівськими кольорами, тому ялинка, прикрашена ними, обов'язково приверне увагу Дракона.

Важливий елемент 2024 року — дерево, тому можна використовувати різноманітні дерев'яні прикраси. Доречно прикрасити ялинку символами багатства та процвітання — червоними конвертами з грошима, золотими монетами та іншими атрибутами з китайської культури.

Новорічні кулі, які притягнуть удачу

Перша кулька, яку варто купити, це та, на якій буде зображений господар року — зелений дерев'яний дракон. Цю кульку слід повісити вгорі.

Також варто придбати кульку, яка буде символізувати удачу року. Золота куля притягне успіх, гроші та допоможе знайти фінансовий достаток. Цю новорічну кульку варто повісити по центру.

Обов'язково на ялинці має висіти кулька або новорічна іграшка, яка символізуватиме бажання, що мусить здійснитися в цьому році. На ньому може бути зображений предмет або це буде іграшка у вигляді потрібного предмета. Такі іграшки допомагають посилити енергію. Таку кулю слід вішати внизу ялинки.

Єдиний колір, який краще не використовувати під час свята, — коричневий.