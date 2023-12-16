Депутати сказали своє «Так» реорганізації садочка № 36

Реорганізацію садочка № 36, шляхом приєднання до Кременчуцького закладу дошкільної освіти № 70 депутати вирішили підтримати. Нагадаємо, міська влада ініціювала реорганізацію
Втім, «Кременчуцький телеграф» поспілкувався з батьками та працівницею садочка, які розповіли, що
Правонаступником Кременчуцького закладу дошкільної освіти № 36 визначили заклад комбінованого типу № 70, тож йому і передадуть майно.
Нині у ДНЗ № 70 ведуться роботи з облаштування укриття. Запрацювати у звичному режимі він має наприкінці року.
За словами чиновників, садочок № 36 законсервують, а у разі потреби, зможуть відновити його роботу.
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