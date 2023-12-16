Син загиблого воїна Мельничука став переможцем конкурсу на отримання стипендії Героя України

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Старший сержант Андрій Конопльов став на захист Батьківщини в лавах Збройних Сил України ще у 2014 році

У Полтаві 12 грудня, у День Сухопутних військ Збройних Сил України, вручили сертифікати переможцям цьогорічного конкурсного відбору на отримання стипендії імені Героя України Андрія Конопльова.

Серед переможців ліцеїст Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Мельничук Богдан, син загиблого у російсько-українській війні сержанта Сергія Мельничука, на честь якого перейменована найдовша вулиця Кременчука. Про це повідомляє Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Старший сержант Конопльов Андрій Анатолійович. 7 серпня 2014 року Андрій Конопльов став на захист Батьківщини в лавах Збройних Сил України. Проходив службу в 128 окремій гірсько-піхотній бригаді на посаді стрільця – помічника гранатометника, а з 10 листопада 2014 року по 23 січня 2015 року у складі 15 окремого гірсько-піхотного батальйону. Виконував бойові завдання на взводному опорному пункті у районі села Нікішине в Шахтарському районі Донецької області. Неодноразово брав участь у супроводі техніки, яка доставляла боєприпаси, озброєння, військово-технічне майна та продовольство на взводний опорний пункт.

23 січня 2015 року в черговий раз незаконні збройні формування здійснили наступ на взводний опорний пункт, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю, танки та артилерійські обстріли. Він підняв особовий склад відділення, сповістив командира взводного опорного пункту. Андрій з РПГ-7В здійснив декілька влучних пострілів та знищив один із ворожих танків противника, потім зумів підбити другий танк. Але цей танк здійснив постріл, і в результаті прямого попадання танкового снаряда Андрій загинув.